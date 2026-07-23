Prefeito de Cariré agradece PM e PCCE após prisão de suspeitos de ameaçá-lo com dinamite

O prefeito de Cariré, Antônio Martins, agradeceu à Polícia Militar do Ceará (PMCE) pela prisão de três suspeitos de ameaçarem ele, o vice-prefeito Nery Neto e a presidente da Câmara Municipal, Luciana Miranda. Segundo as informações, os suspeitos fariam parte do Comando Vermelho (CV). As ameaças incluíam explodir o prefeito com dinamite, além de executar o vice-prefeito e a presidente da Câmara.





Por meio de nota publicada nas redes sociais, Antônio Martins afirmou que a ação policial foi rápida e eficiente e destacou o trabalho das forças de segurança.





"Quero agradecer à Polícia do Estado do Ceará pela rápida e eficiente ação que resultou na prisão dos envolvidos nas ameaças dirigidas a mim, ao vice-prefeito Nery Neto e à presidente da Câmara, Luciana Miranda. A pronta resposta demonstra a força e o compromisso das nossas forças de segurança com a proteção da população e com o cumprimento da lei. Minha gratidão a todos os profissionais envolvidos", disse.





Fonte: Portal CN7