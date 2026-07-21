Prefeito e vice de Cariré são alvo de ameaças atribuídas ao comando vermelho

Duas mensagens atribuídas à facção criminosa Comando Vermelho (CV) começaram a circular nas redes sociais, trazendo ameaças explícitas contra o prefeito de Cariré, Antônio Martins, e o vice-prefeito, conhecido como Neryn. Os textos fazem alusão a possíveis atentados contra as autoridades municipais e citam, ainda, integrantes da equipe de segurança do gestor.





Na primeira mensagem, o prefeito é acusado de ter "fechado com o lado errado" e recebe uma ameaça de morte direta. O conteúdo sustenta que membros da organização estariam acompanhando de perto sua rotina, supondo a possibilidade de um ataque com artefatos explosivos, com menções específicas a granadas e dinamite.





A segunda publicação recai sobre o vice-prefeito Neryn, apontado como estando "na mira" da facção. O texto lança mão de termos característicos do vocabulário empregado por organizações criminosas para sinalizar que o político seria alvo de uma suposta sentença determinada pelo grupo.





As ameaças são reivindicadas pelo "CV Cariré", e incluem ainda a presidente da Câmara Municipal, Luciana Miranda, contudo, sem qualquer confirmação oficial quanto à identidade de seus autores.





O episódio deverá ser apurado pelas forças de segurança, que terão a tarefa de investigar a origem das ameaças, identificar os responsáveis e avaliar a necessidade de reforço na proteção das autoridades mencionadas.





Nem o prefeito Antônio Martins nem o vice-prefeito Neryn se manifestaram publicamente sobre o teor das mensagens. A Secretaria da Segurança foi questionada sobre as supostas ameaças, mas, até a publicação desta matéria, não havia respondido aos questionamentos.





Fonte: CN7