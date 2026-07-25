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sábado, 25 de julho de 2026

Assustador! Brasileiros já gastam mais de R$ 1 mil por mês só com supermercado

sábado, julho 25, 2026  Nenhum comentário

Os brasileiros estão desembolsando, em média, R$ 1.073,98 por mês em compras de supermercado. O dado faz parte de um levantamento da consultoria dunnhumby, realizado entre fevereiro e abril de 2026 com mais de 10 mil consumidores em todo o país.

Segundo o estudo, esse gasto representa quase metade da renda estimada da maior parte das famílias entrevistadas, evidenciando o peso crescente da alimentação no orçamento doméstico.

Para reduzir os impactos da alta dos preços, muitos consumidores têm adotado estratégias para economizar. A pesquisa aponta que a maioria divide as compras entre até quatro redes diferentes de supermercados, buscando promoções e produtos com menor preço.

O levantamento também mostra mudanças no comportamento de compra dos brasileiros. Os supermercados tradicionais continuam sendo os mais frequentados, escolhidos por 74% dos entrevistados. Em seguida aparecem os atacarejos, utilizados por 63% dos consumidores.

Já os estabelecimentos de bairro, como feiras livres, hortifrutis e açougues, são visitados mensalmente por 36% dos participantes, principalmente por quem busca alimentos frescos.

Apesar de uma leve queda de 0,24% nos preços dos alimentos e bebidas registrada em junho, o grupo ainda acumula inflação de 3,82% nos últimos 12 meses, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no país.

Entre os itens que mais pressionaram o orçamento das famílias estão frutas e feijão, afetados por problemas climáticos e pela sazonalidade da produção agrícola, fatores que reduziram a oferta e elevaram os preços.

Os maiores aumentos registrados no ano foram do pepino, que ficou 155,47% mais caro, da cenoura, com alta de 103,14%, e do tomate, cujo preço avançou 82,41%. (Foto: EBC; Fonte: CNN)

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