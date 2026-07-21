SINE/IDT de Sobral inicia a semana com diversas vagas de emprego; confira as oportunidades

📋 Vagas disponíveis (Público em Geral)
➡️ Abastecedor de caldeira – 01 vaga
➡️ Agente de vendas de serviços – 01 vaga
➡️ Ajudante de açougueiro (comércio) – 01 vaga
➡️ Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 01 vaga
➡️ Ajudante de cozinha – 01 vaga
➡️ Ajudante de motorista – 08 vagas
➡️ Alinhador veicular – 01 vaga
➡️ Analista contábil – 01 vaga
➡️ Analista de laboratório químico – 01 vaga
➡️ Assistente administrativo – 01 vaga
➡️ Atendente de balcão de café – 01 vaga
➡️ Auxiliar administrativo – 02 vagas
➡️ Auxiliar de cozinha – 04 vagas
➡️ Auxiliar de limpeza – 02 vagas
➡️ Auxiliar de linha de produção – 05 vagas
➡️ Auxiliar de manutenção predial – 01 vaga
➡️ Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
➡️ Auxiliar de mecânico de autos – 04 vagas
➡️ Balconista de açougue – 01 vaga
➡️ Bombeiro hidráulico – 01 vaga
➡️ Camareira de hotel – 01 vaga
➡️ Carpinteiro – 01 vaga
➡️ Carpinteiro (obras) – 02 vagas
➡️ Carregador (armazém) – 01 vaga
➡️ Churrasqueiro – 01 vaga
➡️ Comprador – 01 vaga
➡️ Confeiteiro – 01 vaga
➡️ Consultor de vendas – 04 vagas
➡️ Copeiro – 01 vaga
➡️ Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
➡️ Cozinheiro geral – 03 vagas
➡️ Cuidador de idosos – 01 vaga
➡️ Desenhista industrial gráfico (Designer Gráfico) – 02 vagas
➡️ Embalador, à mão – 01 vaga
➡️ Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga
➡️ Encarregado de manutenção – 01 vaga
➡️ Estoquista – 02 vagas
➡️ Faturista – 01 vaga
➡️ Ferreiro – 01 vaga
➡️ Ferreiro armador na construção civil – 01 vaga
➡️ Forneiro de padaria – 01 vaga
➡️ Garçom – 01 vaga
➡️ Gerente de farmácia – 01 vaga
➡️ Gerente de posto de venda – 01 vaga
➡️ Manicure/Pedicure – 01 vaga
➡️ Marceneiro – 01 vaga
➡️ Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
➡️ Motorista de caminhão – 01 vaga
➡️ Motorista entregador – 09 vagas
➡️ Operador de caixa – 03 vagas
➡️ Operador de empilhadeira – 01 vaga
➡️ Operador eletromecânico – 01 vaga
➡️ Pedreiro – 01 vaga
➡️ Promotor de vendas – 01 vaga
➡️ Recepcionista atendente – 01 vaga
➡️ Recepcionista secretária – 01 vaga
➡️ Servente de obras – 01 vaga
➡️ Vaqueiro – 02 vagas
➡️ Vendedor de comércio varejista – 01 vaga
➡️ Vendedor interno – 04 vagas
➡️ Vendedor porta a porta – 01 vaga
Total: 102 vagas
♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
➡️ Alimentador de linha de produção – 30 vagas
➡️ Armador de estrutura de concreto – 01 vaga
➡️ Auxiliar de cozinha – 01 vaga
➡️ Auxiliar de limpeza – 01 vaga
➡️ Zelador – 03 vagas
Total: 36 vagas
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