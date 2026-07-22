Justiça julga improcedente ação movida pela deputada Lia Gomes contra o Blog Sobral 24 Horas

A Justiça da Comarca de Sobral julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer ajuizada pela deputada estadual Lia Ferreira Gomes contra o Blog Sobral 24 Horas e a plataforma Facebook. A sentença foi proferida nesta terça-feira (22), pela 1ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal de Sobral.





A parlamentar alegava que uma publicação compartilhada pelo Blog Sobral 24 Horas, envolvendo um vídeo produzido por inteligência artificial, teria violado sua honra e sua imagem. No entanto, ao analisar o caso, a Justiça entendeu que o conteúdo estava inserido no contexto do debate político e da liberdade de expressão, não sendo constatado abuso que justificasse a condenação dos réus.





Na fundamentação da decisão, o magistrado destacou que o vídeo possuía caráter satírico, informava que havia sido produzido por inteligência artificial e representava uma crítica política, sem configurar ofensa ilícita à honra da autora. A sentença também ressalta que agentes públicos estão sujeitos a maior grau de escrutínio e críticas em razão da função exercida, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Supremo Tribunal Federal (STF) e de outros tribunais.





Ao final, a Justiça concluiu que não houve comprovação de dolo ou de extrapolação dos limites da liberdade de expressão, reconhecendo que a publicação se enquadrou no exercício regular de um direito constitucionalmente assegurado. Com isso, todos os pedidos formulados pela deputada foram julgados improcedentes, com resolução do mérito.





A defesa do Blog Sobral 24 Horas foi conduzida pelo advogado Lintor José Linhares Torquato, cuja atuação resultou no reconhecimento, em primeira instância, da improcedência da ação movida contra o veículo de comunicação.





A decisão foi homologada pelo juiz de Direito Bruno dos Anjos e, por se tratar de sentença de primeira instância, ainda está sujeita aos recursos previstos na legislação.