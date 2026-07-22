Médico de 35 anos é encontrado m0rto na rua com hematomas

O médico Lucas Minto Maia Souto, de 35 anos, foi encontrado morto na manhã de segunda-feira (20), em São José do Rio Preto, no interior paulista. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e localizaram a vítima na Avenida da Luz, na região do Jardim Alto Rio Preto. O médico apresentava um hematoma no rosto, e entorpecentes foram encontrados nas proximidades do corpo.





A perícia esteve no local, e o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de São José do Rio Preto. As investigações seguem em andamento para esclarecer a dinâmica dos fatos e determinar a causa da morte.





As apurações iniciais apontam que Lucas estava na cidade desde o dia anterior e havia se hospedado em um hotel. Carteira, celular e chaves foram encontrados junto à vítima.





Formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde estudou entre 2018 e 2025, Lucas foi velado na manhã desta quarta-feira (22), na Igreja Matriz de São João Batista, em José Bonifácio, também no interior de São Paulo.





Fonte: Pleno News