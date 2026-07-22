TJCE inscreve para estágio em diversas cidades do Ceará

Se você é estudante de Direito e está em busca de estágio no interior ou na Região Metropolitana, essa é a sua chance de iniciar sua jornada profissional em uma das instituições mais respeitadas do estado!





Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Estágio do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), realizado em parceria com o IEL Ceará.





📌 Para participar, clique AQUI , confira todos os requisitos no aviso de seleção e faça a sua inscrição até o dia 02/08/2026.