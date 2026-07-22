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quarta-feira, 22 de julho de 2026

Feliz Aniversário! Oficial Investigador de Polícia Inácio Prado celebra mais um ano de vida nesta quarta-feira (22)

quarta-feira, julho 22, 2026  Nenhum comentário

Esta quarta-feira, 22 de julho, é uma data especial para o Oficial Investigador de Polícia Inácio Prado, que comemora mais um ano de vida. Lotado em Sobral, o policial exerce suas funções na 2ª Delegacia de Polícia Civil, onde desempenha seu trabalho com dedicação, compromisso e profissionalismo em prol da segurança da população.

Neste dia de celebração, familiares, amigos e colegas de trabalho se unem para homenageá-lo, reconhecendo sua trajetória e desejando que esta nova etapa seja repleta de conquistas e realizações.

O Blog Sobral 24 Horas parabeniza o Oficial Investigador Inácio Prado, desejando-lhe muita paz, saúde, felicidade, sucesso, sabedoria e longevidade, para que continue trilhando um caminho de grandes vitórias, tanto na vida pessoal quanto na carreira profissional.

Parabéns, Inácio Prado! Feliz aniversário! 🎉🎂👏

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