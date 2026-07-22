Idoso coloca bandidos armados pra correr a tiros

Na madrugada da última terça-feira (21), um idoso de 80 anos surpreendeu um grupo de criminosos armados ao reagir durante uma tentativa de invasão à sua residência, no bairro San Isidro, em Presidente Franco, no Paraguai. A ação foi registrada por câmeras de segurança e ganhou ampla repercussão nas redes sociais.

De acordo com informações da imprensa paraguaia, a vítima é Celso Maidana, conhecido como Don Maidana. Os suspeitos, entre três e cinco homens usando capacetes e roupas escuras, invadiram o terreno da casa, tentaram arrombar um veículo estacionado e, em seguida, seguiram para os fundos do imóvel, onde tentaram forçar a entrada.

Após ser alertado pela filha, que acompanhava a movimentação pelas câmeras de segurança depois que os cães começaram a latir, o idoso pegou um revólver calibre .38, devidamente registrado, e efetuou disparos contra os invasores pela janela da residência.

Os criminosos reagiram e houve troca de tiros. Segundo relatos, um dos suspeitos utilizava uma arma longa, aparentemente uma espingarda, chegando a disparar contra a parede da casa.

Enquanto o confronto acontecia, as mulheres da família utilizaram uma estratégia para intimidar os invasores: armadas com facões, bateram em móveis e mesas para simular a presença de mais pessoas no imóvel. As crianças foram escondidas dentro de um guarda-roupa para garantir sua segurança.

Sem conseguir concluir a ação criminosa, os suspeitos fugiram do local sem levar nenhum pertence. Informações preliminares indicam que dois integrantes da quadrilha podem ter sido atingidos pelos disparos, embora isso ainda esteja sendo apurado pelas autoridades. Nenhum membro da família ficou ferido.

O caso segue sob investigação da Polícia Nacional do Paraguai e do Ministério Público, que trabalham para identificar e localizar os envolvidos na tentativa de invasão.