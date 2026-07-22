Trio do CV suspeito de ameaçar prefeito e vice de Cariré é preso em Reriutaba

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido suspeitos de ameaçar o prefeito de Cariré, Antônio Martins, e o vice-prefeito Nery Neto. A captura ocorreu no município de Reriutaba, a cerca de 30 km de Cariré, durante operação do Batalhão Especial de Polícia do Interior (BEPI/COTAR), com apoio do CPRaio, da Polícia Militar do Ceará (PMCE).





Os nomes dos suspeitos não foram revelados, mas possuem 27, 19 e 15 anos. Segundo a Polícia Militar, o grupo teria ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e é investigado por ameaças que incluíam explodir o prefeito e executar o vice-prefeito, além de intimidações contra comerciantes de Cariré e Reriutaba.





Segundo a PM, uma patrulha de expansão do 2º Pelotão do BEPI/COTAR realizava patrulhamento em Cariré com o objetivo de apurar as ameaças direcionadas ao chefe do Executivo municipal. Após informações repassadas pelo setor de inteligência, os policiais seguiram para Reriutaba.





Na localidade de Vila Nova, novas denúncias apontaram movimentação relacionada ao tráfico de drogas em Vila Campos. No local, alguns indivíduos tentaram fugir. Um deles carregava uma sacola.





Após acompanhamento tático, os três foram contidos. Dentro da sacola, os militares encontraram substâncias análogas a entorpecentes, uma balança de precisão, além de latas de spray que teriam sido usadas para pichações com as siglas do grupo criminoso.





O trio recebeu voz de prisão e foi conduzido à 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, onde foi apresentado ao delegado plantonista do Núcleo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).





O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) para apurar a participação dos suspeitos nas ameaças e no tráfico de drogas na região.





Fonte: CN7