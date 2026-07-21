"Não ficaremos parados", diz Marco Rúbio após Ortega anunciar fim das eleições

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reagiu ao anúncio atribuído ao ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, sobre o fim das eleições no país, classificando a medida como uma demonstração de “covardia” e “medo da vontade do povo nicaraguense”. Rubio afirmou que a administração Trump e a comunidade internacional não ficarão paradas diante do que chamou de aprofundamento da repressão pelo regime Murillo-Ortega, destacando que a decisão representa um novo capítulo de tensão política e um ataque aos princípios democráticos na Nicarágua.





Via portal Diário360