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terça-feira, 21 de julho de 2026

"Não ficaremos parados", diz Marco Rúbio após Ortega anunciar fim das eleições

terça-feira, julho 21, 2026  Nenhum comentário

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reagiu ao anúncio atribuído ao ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, sobre o fim das eleições no país, classificando a medida como uma demonstração de “covardia” e “medo da vontade do povo nicaraguense”. Rubio afirmou que a administração Trump e a comunidade internacional não ficarão paradas diante do que chamou de aprofundamento da repressão pelo regime Murillo-Ortega, destacando que a decisão representa um novo capítulo de tensão política e um ataque aos princípios democráticos na Nicarágua.

Via portal Diário360

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