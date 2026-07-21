OPORTUNIDADE: ISGH abre inscrições para vaga de Auxiliar de Laboratório em Sobral

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado ao cargo de Auxiliar de Laboratório, com atuação no Hospital Regional Norte, em Sobral.





Os interessados podem se inscrever ( AQUI ) até o dia 24 de julho de 2026. No site também está disponível o Edital da seleção.





A oportunidade é voltada para profissionais que desejam integrar a equipe do ISGH, organização responsável pela gestão de unidades de saúde em diversas regiões do Ceará.





Os candidatos devem ficar atentos aos requisitos da vaga, às etapas do processo seletivo e às demais informações disponíveis no edital e na plataforma oficial de recrutamento do instituto.