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terça-feira, 21 de julho de 2026

OPORTUNIDADE: ISGH abre inscrições para vaga de Auxiliar de Laboratório em Sobral

terça-feira, julho 21, 2026  Nenhum comentário

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado ao cargo de Auxiliar de Laboratório, com atuação no Hospital Regional Norte, em Sobral.

Os interessados podem se inscrever (AQUI) até o dia 24 de julho de 2026. No site também está disponível o Edital da seleção.

A oportunidade é voltada para profissionais que desejam integrar a equipe do ISGH, organização responsável pela gestão de unidades de saúde em diversas regiões do Ceará.

Os candidatos devem ficar atentos aos requisitos da vaga, às etapas do processo seletivo e às demais informações disponíveis no edital e na plataforma oficial de recrutamento do instituto.

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