Julia Zanatta expõe fotos de Xuxa usando a mesma tiara de flores

Nesta segunda-feira (20), a deputada Julia Zanatta (PL-SC) respondeu às críticas da apresentadora Xuxa Meneghel sobre a tiara de flores que costuma usar. Descendente de alemães, a parlamentar afirmou que o acessório faz parte de sua herança cultural e relembrou imagens da artista usando o mesmo tipo de adereço.





– Xuxa acha que a minha tiara é naz!st@. Ela só esqueceu de apagar as várias fotos em que aparece usando a mesma tiara e o vídeo em que fala sobre as dificuldades da sua “branquitude”, como diz a militância que ela tanto aplaude – escreveu Zanatta.





A troca de críticas começou após Xuxa comentar uma publicação com a foto de meninas alemãs usando tiaras de flores. A postagem fazia referência à deputada, e a apresentadora agradeceu à autora da publicação, escrevendo: “Parabéns pela coragem e também passar informação para gente”.





O uso da tiara de flores divide opiniões. Críticos de Zanatta afirmam que o acessório remete ao período do Holocausto, quando meninas alemãs eram diferenciadas das meninas judias. Já outros registros históricos apontam que a peça tem origem em tradições culturais e folclóricas da Alemanha, anteriores à Segunda Guerra Mundial. Via portal Pleno News



