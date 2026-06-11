“Pobre compra, rico não”, diz Lula sobre celulares roubados ao anunciar fiscalização

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (10) que dará sinal verde para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública notifique pessoas que estejam utilizando celulares registrados como roubados ou furtados para que devolvam os aparelhos às autoridades.





A declaração foi feita durante reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDES), conhecido como Conselhão. Segundo Lula, o governo possui um cadastro de aproximadamente 2,5 milhões de celulares roubados e pretende utilizar essas informações para alertar os atuais portadores dos aparelhos.





“Temos um cadastro com endereço e chassi de 2,5 milhões de celulares roubados. Não sabemos quem roubou, mas sabemos que foi roubado”, afirmou o presidente.





De acordo com Lula, os usuários identificados receberão uma comunicação informando que devem devolver os aparelhos, sob risco de sofrer sanções legais.





“Eu ia passar uma mensagem dizendo que todos os 2,5 milhões de pessoas que estão com o celular roubado têm que devolver. Precisa devolver porque estão cometendo um delito e se forem pegos podem sofrer uma punição desnecessária”, declarou.





O presidente reconheceu que a medida gerou dúvidas dentro do governo devido ao perfil socioeconômico de parte das pessoas que adquirem celulares de origem irregular.





“Eu sei que rico não compra telefone roubado, mas pobres compram. Essa inquietação econômica de quem está com telefone roubado mexeu com a minha cabeça”, disse.





Apesar da preocupação, Lula afirmou que decidiu seguir adiante com a iniciativa por entender que ela pode aumentar a segurança dos cidadãos e reduzir a atratividade do mercado ilegal de aparelhos.





Via portal Folha do Estado