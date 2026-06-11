Elmano nomeia 494 servidores para o Sistema Socioeducativo; 63 vão atuar em Sobral

O governador Elmano de Freitas nomeou 494 servidores concursados que irão atuar no Sistema Socioeducativo do Ceará. A medida já foi publicada no Diário Oficial do Estado e contempla socioeducadores aprovados no primeiro concurso público da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, a Seas.





Os novos profissionais serão distribuídos entre unidades socioeducativas de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. Fortaleza receberá o maior número de servidores, com 375 nomeações. Sobral contará com 63 novos socioeducadores, enquanto Juazeiro do Norte terá 56 profissionais.





A nomeação representa um reforço importante para a execução das medidas socioeducativas e para a garantia dos direitos dos adolescentes atendidos pelo sistema. Via Sobral em Revista