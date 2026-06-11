Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 11 de junho de 2026

Elmano nomeia 494 servidores para o Sistema Socioeducativo; 63 vão atuar em Sobral

quinta-feira, junho 11, 2026  Nenhum comentário

O governador Elmano de Freitas nomeou 494 servidores concursados que irão atuar no Sistema Socioeducativo do Ceará. A medida já foi publicada no Diário Oficial do Estado e contempla socioeducadores aprovados no primeiro concurso público da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, a Seas.

Os novos profissionais serão distribuídos entre unidades socioeducativas de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. Fortaleza receberá o maior número de servidores, com 375 nomeações. Sobral contará com 63 novos socioeducadores, enquanto Juazeiro do Norte terá 56 profissionais.

A nomeação representa um reforço importante para a execução das medidas socioeducativas e para a garantia dos direitos dos adolescentes atendidos pelo sistema. Via Sobral em Revista

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 