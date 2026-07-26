SAIBA POR QUE DR. OSCAR RODRIGUES É CONSIDERADO O MELHOR PREFEITO DE SOBRAL DOS ÚLTIMOS 30 ANOS

A gestão do prefeito Oscar Rodrigues tem sido marcada por uma série de obras, ações administrativas e medidas que impactam diretamente a vida da população sobralense. Em pouco menos de dois anos de administração, a Prefeitura já executou e colocou em andamento uma série de investimentos em infraestrutura, educação, saúde, segurança, mobilidade urbana e desenvolvimento social, demonstrando um ritmo intenso de trabalho e de realização de obras e projetos em diversas áreas do município.

Obras e ações estruturantes

Entre as principais iniciativas, destacam-se:

Construção de Centro de Educação Infantil (CEI) no bairro Belchior;

Pavimentação e asfaltamento de ruas e avenidas em diversos bairros, melhorando a mobilidade e a infraestrutura urbana;

Investimentos contínuos na recuperação da malha viária do município;

Acompanhamento de obras importantes, como a sede da Polícia Federal;

Assinatura da ordem de serviço para implantação do saneamento básico no bairro Renato Parente, ampliando a qualidade de vida e a saúde da população local.

Medidas que impactam diretamente o bolso da população

Além das obras, a gestão também adotou medidas administrativas relevantes:

Fim da taxa do lixo;

Redução da taxa da Zona Azul;

Combate à chamada "indústria da multa".

Mobilidade urbana e fortalecimento do comércio

A Prefeitura promoveu mudanças significativas na mobilidade urbana:

Retirada de jarros do centro da cidade, melhorando o fluxo de veículos;

Aperfeiçoamento da mobilidade urbana em diversos pontos da cidade;

Dinamização do transporte alternativo (topics), permitindo que os veículos realizem embarque e desembarque em diferentes bairros e regiões de Sobral. Na gestão anterior, os permissionários eram obrigados a utilizar praticamente apenas o Terminal das Topics, o que limitava o acesso da população e prejudicava o comércio local;

Modernização do centro da cidade, atraindo mais consumidores e fortalecendo a economia.

Habitação e desenvolvimento social

Construção de um conjunto habitacional com 384 casas, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Gerardo Cristino.

Educação em destaque

A educação tem recebido atenção especial da atual administração, que vem realizando investimentos considerados históricos no setor:

Posse de novos professores e demais profissionais da educação, fortalecendo a rede municipal de ensino;

Investimentos na valorização dos educadores e na melhoria das condições de trabalho;

Melhoria da logística educacional;

Aquisição de ônibus escolares em parceria com o Governo Federal;

Reforma da Escola de Música;

Inauguração da Escola Maria Linhares Pontes, considerada um marco para a educação municipal;

Melhoria salarial e ampliação de benefícios, incluindo plano de saúde para os profissionais.

Saúde em foco

A área da saúde também tem recebido investimentos importantes:

Ampliação e fortalecimento dos serviços públicos de saúde;

Construção de quatro mini-hospitais em diferentes distritos de Sobral, obras que estão em andamento e que deverão ampliar o atendimento à população do interior do município, descentralizando os serviços e proporcionando mais rapidez e qualidade na assistência médica.

Segurança pública e fortalecimento institucional

A segurança também passou a ser prioridade da gestão:

Fortalecimento da Guarda Civil Municipal;

Realização de concurso público para ampliar o efetivo da corporação;

Reativação da Guarda Mirim, proporcionando a crianças e adolescentes a oportunidade de participar de atividades voltadas para a formação cidadã, disciplina, civismo, ética e responsabilidade social, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e preparando os jovens para o exercício da cidadania;

Criação do Tiro de Guerra em Sobral, projeto que oferecerá aos jovens formação baseada em disciplina, civismo, hierarquia, responsabilidade e desenvolvimento pessoal, contribuindo para a formação de cidadãos mais preparados para os desafios da vida.

Gestão ativa

Outro ponto de destaque é a assinatura constante de ordens de serviço para execução de novas obras e investimentos em todas as regiões do município, demonstrando uma administração presente e voltada para atender às necessidades da população.





Compromisso com o futuro

Segundo o prefeito Oscar Rodrigues, embora importantes avanços já tenham sido conquistados, ainda há muito trabalho pela frente. A administração defende que, com planejamento, honestidade, responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e investimentos voltados ao interesse da população, Sobral continuará crescendo, gerando desenvolvimento, oportunidades e melhoria da qualidade de vida para seus moradores.

O prefeito também afirma que, até o final de seu mandato, Sobral deverá se transformar em um verdadeiro "canteiro de obras", com a execução simultânea de diversos projetos estruturantes em áreas como infraestrutura, saúde, educação, mobilidade urbana, habitação e desenvolvimento social. Segundo ele, a meta é ampliar os investimentos em todas as regiões do município, levando obras e serviços tanto para a sede quanto para os distritos, consolidando uma gestão voltada para o desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Conclusão

Todos esses avanços vêm sendo alcançados em um curto espaço de tempo, com menos de dois anos de administração, evidenciando um ritmo acelerado de execução de obras, implantação de políticas públicas e realização de investimentos em benefício da população sobralense.

Com ações voltadas para infraestrutura, educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, habitação e desenvolvimento social, a administração do prefeito Oscar Rodrigues vem sendo apontada por seus apoiadores como uma das mais atuantes da história recente de Sobral.

Além das obras já entregues, diversos projetos seguem em execução ou em fase de implantação, indicando a continuidade dos investimentos e a perspectiva de novos avanços para o município nos próximos meses e anos. Se as metas anunciadas pela administração forem concretizadas, a expectativa manifestada pelo prefeito é que, até o encerramento de seu mandato, Sobral esteja com dezenas de obras em andamento, consolidando o cenário descrito por ele como um verdadeiro "canteiro de obras".