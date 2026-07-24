Blog Sobral 24 Horas bate recorde e ultrapassa a marca de 248 milhões de visualizações

O Blog Sobral 24 Horas alcançou mais um marco histórico e reafirma sua liderança no jornalismo digital de Sobral e da região Norte do Ceará. O portal acaba de superar a impressionante marca de 248 milhões de visualizações, consolidando-se como um dos sites/blogs mais acessados de Sobral e região.

Todas as estatísticas de acesso são extraídas diretamente do Google Analytics, plataforma oficial de análise de audiência utilizada mundialmente. Dessa forma, os números divulgados pelo Blog Sobral 24 Horas são dados oficiais, precisos e auditáveis, refletindo de forma transparente o alcance real do portal e afastando qualquer dúvida quanto à sua autenticidade.

Com uma média de aproximadamente 50 mil visualizações por dia, somente no blog, o Sobral 24 Horas segue conquistando a confiança dos leitores graças ao compromisso com a informação séria, rápida e de interesse público.

Criado em 2011, o Blog Sobral 24 Horas tornou-se referência na cobertura dos principais acontecimentos de Sobral, Ceará, Brasil e do mundo, mantendo uma atualização permanente, 24 horas por dia, com notícias de qualidade, credibilidade e relevância social.

Ao longo de sua trajetória, o portal acompanhou os fatos mais importantes da região, divulgou milhares de oportunidades de emprego, prestou serviços à população, cobriu ações das forças de segurança, eventos, política, economia, esporte e os mais diversos temas que impactam o dia a dia dos sobralenses.

Atualmente, o Blog Sobral 24 Horas reúne um acervo com mais de 85 mil postagens, demonstrando um trabalho contínuo e consistente de produção de conteúdo ao longo de mais de uma década de atuação.

A marca de mais de 248 milhões de visualizações representa não apenas um número expressivo, mas também o reconhecimento dos leitores que acompanham diariamente o portal. Além disso, por serem estatísticas obtidas diretamente do Google Analytics, esses números possuem caráter oficial e refletem, com total fidelidade, a audiência alcançada pelo Sobral 24 Horas ao longo de sua história.

Esse resultado reforça o compromisso do Blog Sobral 24 Horas em continuar levando informação com rapidez, responsabilidade e credibilidade, mantendo-se como uma das principais fontes de notícias da região.

A direção do portal agradece a confiança de cada leitor, colaborador e parceiro que contribuiu para essa conquista histórica, renovando o compromisso de continuar informando a população com transparência, ética e dedicação, 24 horas por dia.