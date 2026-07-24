Adolescente é apreendido suspeito de atacar provedor de internet em Icapuí

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (23), suspeito de envolvimento em um ataque contra um provedor de internet em Icapuí. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio da Delegacia de Icapuí e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).





Segundo as investigações, o adolescente seria integrante de um grupo criminoso com atuação na localidade de Redonda, em Icapuí. Ele é investigado pelos atos infracionais análogos aos crimes de integrar organização criminosa e de interromper serviço telemático.





O ataque ao provedor ocorreu no dia 08 de julho, no mesmo município. A partir do caso, a Justiça expediu um mandado de internação provisória, que foi cumprido em Aracati.





Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram drogas com uma mulher de 21 anos. Ela foi presa em flagrante por tráfico.





Os dois foram levados para a unidade especializada para os procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça.



