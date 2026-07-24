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sexta-feira, 24 de julho de 2026

Adolescente é apreendido suspeito de atacar provedor de internet em Icapuí

sexta-feira, julho 24, 2026  Nenhum comentário

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (23), suspeito de envolvimento em um ataque contra um provedor de internet em Icapuí. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio da Delegacia de Icapuí e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Segundo as investigações, o adolescente seria integrante de um grupo criminoso com atuação na localidade de Redonda, em Icapuí. Ele é investigado pelos atos infracionais análogos aos crimes de integrar organização criminosa e de interromper serviço telemático.

O ataque ao provedor ocorreu no dia 08 de julho, no mesmo município. A partir do caso, a Justiça expediu um mandado de internação provisória, que foi cumprido em Aracati.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram drogas com uma mulher de 21 anos. Ela foi presa em flagrante por tráfico.

Os dois foram levados para a unidade especializada para os procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça.

Via portal CN7

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