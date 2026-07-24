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sexta-feira, 24 de julho de 2026

Novo presidente da CDL de Sobral se reúne com prefeito Oscar Rodrigues

sexta-feira, julho 24, 2026  Nenhum comentário

O novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sobral, Miguel Frota Vinas, acompanhado do presidente do SindiLojas, Grijalba Frota, reuniu-se com o prefeito Oscar Rodrigues para apresentar oficialmente a nova diretoria da entidade, que passa a ser comandada por Miguel após a gestão de Allison Aragão.

Durante o encontro, também foram debatidos o cenário econômico do município e estratégias para fortalecer o comércio sobralense, com a definição de ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento do setor e ao aquecimento da economia local.

A reunião contou ainda com a participação da chefe de gabinete, Yslaia Pontes, e do procurador-geral adjunto do município, Matheus Quitéria. Via Sobral em Revista

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