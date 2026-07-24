Médico é condenado a 40 anos de prisão por cegar 21 pacientes em mutirão de catarata no ABC

A Justiça de São Paulo condenou o oftalmologista Paulo Barição a 40 anos de prisão, em regime fechado, por provocar a perda parcial ou total da visão de 21 pacientes durante um mutirão de cirurgias de catarata realizado em 2016, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A informação foi relatada incialmene pelo g1.





Na ocasião, 21 dos 27 pacientes operados foram contaminados por uma bactéria. Segundo a sentença, grande parte das vítimas sofreu perda irreversível da visão em decorrência da infecção.









A contaminação





De acordo com a decisão judicial, a contaminação em massa foi provocada pela má esterilização dos materiais cirúrgicos. A perícia médica identificou a mesma cepa bacteriana em todas as vítimas.





O juiz entendeu que o médico assumiu o risco de causar as lesões ao utilizar os mesmos instrumentos em cirurgias realizadas em sequência, sem a devida e adequada esterilização dos equipamentos.





A defesa de Paulo Barição ainda pode recorrer da condenação.





Via portal Diário do Poder