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sexta-feira, 24 de julho de 2026

Médico é condenado a 40 anos de prisão por cegar 21 pacientes em mutirão de catarata no ABC

sexta-feira, julho 24, 2026  Nenhum comentário

A Justiça de São Paulo condenou o oftalmologista Paulo Barição a 40 anos de prisão, em regime fechado, por provocar a perda parcial ou total da visão de 21 pacientes durante um mutirão de cirurgias de catarata realizado em 2016, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A informação foi relatada incialmene pelo g1.

Na ocasião, 21 dos 27 pacientes operados foram contaminados por uma bactéria. Segundo a sentença, grande parte das vítimas sofreu perda irreversível da visão em decorrência da infecção.


A contaminação

De acordo com a decisão judicial, a contaminação em massa foi provocada pela má esterilização dos materiais cirúrgicos. A perícia médica identificou a mesma cepa bacteriana em todas as vítimas.

O juiz entendeu que o médico assumiu o risco de causar as lesões ao utilizar os mesmos instrumentos em cirurgias realizadas em sequência, sem a devida e adequada esterilização dos equipamentos.

A defesa de Paulo Barição ainda pode recorrer da condenação.

Via portal Diário do Poder

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