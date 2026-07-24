Vila Real estreia na Série C do Cearense diante do Esporte Limoeiro

Chegou a hora da bola rolar. O Vila Real faz neste sábado (25/7) a sua estreia no Campeonato Cearense Série C. A equipe sobralense recebe o Esporte Limoeiro, às 17h, no Estádio do Junco, em busca dos primeiros três pontos na competição.





A expectativa é de um bom público para incentivar o time neste início de caminhada rumo ao acesso. A diretoria e a comissão técnica apostam no apoio da torcida para transformar o Junco em um importante aliado durante a disputa estadual.





A partida marca o início da trajetória do Vila Real na Série C, competição que reúne equipes de diferentes regiões do Ceará na luta por uma vaga na divisão de acesso do futebol cearense.





Via Sobral em Revista