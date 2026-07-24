Policiais civis prendem um dos principais líderes do CV no RJ

Após quase dois meses de monitoramento, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na noite desta quinta-feira (23), Thiago da Silva Santos, conhecido como Lafado ou 300, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho (CV), que foi localizado quando voltava de Maricá para a comunidade do Fallet, em Santa Teresa, na Região Central do Rio. Contra ele havia um mandado de prisão para cumprimento de pena.





A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Segundo a Polícia Civil, Lafado estava foragido após descumprir as condições impostas pela Justiça quando deixou o sistema prisional.





As investigações apontam que ele comandava o tráfico de drogas em diversas comunidades de Maricá, entre elas Beira Rio, Risca Faca, Santa Paula, Sem Terra, Monte Castelo e Cassorotiba. Os investigadores também afirmam que o criminoso mantinha o controle de pontos de venda de drogas na comunidade do Fallet, onde costumava se esconder.





Ainda de acordo com a corporação, Thiago da Silva Santos possui mais de 30 anotações criminais por homicídio, roubo qualificado, receptação, organização criminosa, associação para o tráfico, tráfico de drogas, sequestro e tortura.





Esta é a quarta vez que Lafado é preso. A última captura ocorreu em 2022, quando foi localizado enquanto jantava com a companheira em um restaurante de luxo no bairro de Icaraí, em Niterói. Na ocasião, ele já era investigado por comandar o tráfico de drogas em comunidades de Maricá.





Via portal Pleno News