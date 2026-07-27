Mantenha essa planta longe do jardim: ela atrai carrapatos como um ímã

Manter o jardim bonito e bem cuidado é um hábito que muitas pessoas apreciam. No entanto, determinadas áreas do quintal podem oferecer o ambiente ideal para a proliferação de carrapatos. Locais úmidos, sombreados e com vegetação densa servem de abrigo para esses parasitas, aumentando o risco para moradores e animais de estimação.

Os locais preferidos dos carrapatos no jardim

Os carrapatos buscam ambientes que ofereçam proteção contra o calor e a exposição direta ao sol. Por isso, algumas plantas e estruturas do jardim acabam favorecendo sua presença.

Entre os principais esconderijos estão:

🌿 Grama alta – Quando não é aparada regularmente, funciona como esconderijo e facilita que os carrapatos se prendam em pessoas ou animais que passam pelo local.

🍃 Samambaias – A folhagem fechada mantém a umidade e cria um ambiente propício para o desenvolvimento desses parasitas.

🌱 Hera e outras plantas rasteiras – A vegetação cobre o solo, formando áreas constantemente sombreadas e úmidas.

🌳 Arbustos sem poda – Espécies como amoreiras e aveleiras podem formar moitas densas, ideais para servir de abrigo aos carrapatos.

🌲 Coníferas, como a tuia – Os galhos muito próximos dificultam a entrada de luz e ventilação, criando condições favoráveis para a sobrevivência dos parasitas.

Um jardim bonito também precisa ser seguro

Muitas pessoas escolhem as plantas apenas pela aparência, sem imaginar que algumas espécies e a falta de manutenção podem contribuir para o aparecimento de carrapatos.

Isso não significa que essas plantas devam ser retiradas do jardim. O mais importante é manter a vegetação bem cuidada, realizando podas periódicas e evitando o excesso de umidade, principalmente durante os meses mais quentes do ano.

A importância da poda

Arbustos e plantas de grande volume devem ser podados regularmente. Quando a vegetação cresce de forma descontrolada, surgem áreas fechadas que oferecem abrigo ideal para os carrapatos.

Além de reduzir a presença desses parasitas, a poda melhora a circulação de ar e permite maior entrada de luz solar, tornando o ambiente mais saudável.

Corte da grama faz diferença

Outro cuidado essencial é manter a grama sempre aparada. Especialistas recomendam que, durante o período de maior crescimento da vegetação, o gramado seja cortado regularmente para reduzir os esconderijos dos carrapatos.

Um quintal limpo e bem ventilado torna-se muito menos atrativo para esses parasitas.

Plantas que ajudam a afastar carrapatos

Algumas espécies são conhecidas pelo aroma intenso, que pode contribuir para afastar carrapatos e outros insetos.

Entre elas estão:

🌸 Lavanda;

🌿 Alecrim;

🍃 Erva-cidreira.

Além de deixarem o jardim mais bonito e perfumado, essas plantas podem servir como complemento às medidas de prevenção.

Prevenção é a melhor estratégia

Os carrapatos podem transmitir doenças tanto para pessoas quanto para animais. Por isso, manter o jardim limpo, podado e bem iluminado é uma das formas mais eficazes de reduzir o risco de infestação.

Pequenos cuidados, como aparar a grama, podar arbustos e evitar o excesso de vegetação fechada, fazem toda a diferença para manter o quintal bonito, seguro e agradável para toda a família.

Fonte: MSN