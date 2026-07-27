Nota de Falecimento: ZEZÉ BASTOS

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Zezé Bastos, cidadão bastante conhecido e querido em Sobral e em toda a região Norte do Ceará.





Familiares informam que, neste momento, estão no Hospital Regional Norte (HRN) providenciando a documentação necessária para a liberação do corpo.





O velório acontecerá por volta das 20h no Cemitério Jardim da Paz, localizado por detrás das Rações Golfinho, na estrada que dá acesso ao distrito de Jordão.





O sepultamento ocorrerá nesta terça-feira, na cidade de Varjota (CE), atendendo a um desejo manifestado pelo próprio Zezé Bastos, que pediu para ser sepultado ao lado de seu avô, que o criou.





Neste momento de despedida, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força, conforto e serenidade para enfrentar essa irreparável perda.





Nossos mais sinceros sentimentos à família e aos amigos de Zezé Bastos. Descanse em paz.