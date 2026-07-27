Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 27 de julho de 2026

Nota de Falecimento: ZEZÉ BASTOS

segunda-feira, julho 27, 2026  Nenhum comentário

 

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Zezé Bastos, cidadão bastante conhecido e querido em Sobral e em toda a região Norte do Ceará.

Familiares informam que, neste momento, estão no Hospital Regional Norte (HRN) providenciando a documentação necessária para a liberação do corpo.

O velório acontecerá por volta das 20h no Cemitério Jardim da Paz, localizado por detrás das Rações Golfinho, na estrada que dá acesso ao distrito de Jordão.

O sepultamento ocorrerá nesta terça-feira, na cidade de Varjota (CE), atendendo a um desejo manifestado pelo próprio Zezé Bastos, que pediu para ser sepultado ao lado de seu avô, que o criou.

Neste momento de despedida, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força, conforto e serenidade para enfrentar essa irreparável perda.

Nossos mais sinceros sentimentos à família e aos amigos de Zezé Bastos. Descanse em paz.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 