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quinta-feira, 11 de junho de 2026

3ª Pré-conferência Municipal de Saúde acontece nesta sexta-feira (12) em Sobral

quinta-feira, junho 11, 2026  Nenhum comentário

Nesta sexta-feira (12/06), a Prefeitura de Sobral por meio da Secretaria da Saúde, realizará a 3ª Pré-conferência preparatória para a 12ª Conferência Municipal de Saúde de Sobral. O encontro acontecerá na Escola de Saúde Pública Visconde Saboia, no auditório Miriam Lavor, às 18h30.

O momento é dedicado ao debate e diálogo para a construção de propostas de melhoria e fortalecimento do Sistema de Único de Saúde (SUS) no município de Sobral e conta com a presença de profissionais, gestores e representantes do conselho de saúde, além de lideranças comunitárias e movimentos sociais.

A participação popular durante a pré-conferência é fundamental para a construção coletiva de estratégias que contribuam para a melhoria dos serviços de saúde ofertados à população sobralense.


SERVIÇO

3ª Pré-conferência preparatória para a 12ª Conferência Municipal de Saúde de Sobral
Data: 12/06/2026
Hora: 18h30
Local: Escola de Saúde Pública Visconde Saboia

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