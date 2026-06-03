3ª Pré-conferência Municipal de Saúde acontece nesta sexta-feira (12) em Sobral

Nesta sexta-feira (12/06), a Prefeitura de Sobral por meio da Secretaria da Saúde, realizará a 3ª Pré-conferência preparatória para a 12ª Conferência Municipal de Saúde de Sobral. O encontro acontecerá na Escola de Saúde Pública Visconde Saboia, no auditório Miriam Lavor, às 18h30.





O momento é dedicado ao debate e diálogo para a construção de propostas de melhoria e fortalecimento do Sistema de Único de Saúde (SUS) no município de Sobral e conta com a presença de profissionais, gestores e representantes do conselho de saúde, além de lideranças comunitárias e movimentos sociais.





A participação popular durante a pré-conferência é fundamental para a construção coletiva de estratégias que contribuam para a melhoria dos serviços de saúde ofertados à população sobralense.









SERVIÇO





3ª Pré-conferência preparatória para a 12ª Conferência Municipal de Saúde de Sobral

Data: 12/06/2026

Hora: 18h30

Local: Escola de Saúde Pública Visconde Saboia