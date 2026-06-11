Sobrinha do ministro de Lula é assaltada no Rio

A criadora de conteúdo e videomaker Ivna Dias foi vítima de um assalto na Rua Dona Mariana, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, onde teve o celular levado por um criminoso. Ela é sobrinha do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.





O caso ocorreu durante uma abordagem registrada por câmeras de segurança e posteriormente divulgada pela própria influenciadora nas redes sociais, na terça-feira (9/6).





Nas imagens, divulgadas pela própria jovem, é possível ver o momento em que o suspeito se aproxima, exige o celular da jovem e ainda pede a senha antes de deixar o local e fugir.





Natural de Teresina (PI), Ivna estava no Rio de Janeiro para participar da Maratona do Rio, realizada no último sábado (6/6), quando o crime aconteceu.





Após o episódio, ela relatou nas redes sociais como tudo ocorreu e afirmou estar bem. “Eu tava saindo para almoçar, e depois pegar minhas coisas da corrida. Estava resolvendo minhas coisas de publicidade também. Foi um monte de coisa que aconteceu ao mesmo tempo. O que importa é que eu estou bem e que já estou em casa”, disse em uma publicação.





O caso repercutiu nas redes sociais após a divulgação das imagens do assalto, que mostram toda a ação do suspeito em plena via pública.





(Fonte: Metrópoles)