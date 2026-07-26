Prefeito Oscar Rodrigues participa da Convenção do União Brasil e reforça união de lideranças pelo Ceará

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, foi uma das presenças de destaque na Convenção Estadual do União Brasil, realizada neste sábado, em Fortaleza. O encontro reuniu importantes lideranças políticas de todas as regiões do Ceará para fortalecer o diálogo, reafirmar compromissos e discutir os próximos desafios do partido.





A comitiva sobralense teve participação expressiva, contando também com a presença do deputado federal Moses Rodrigues, presidente estadual do União Brasil, e de Moses Filho, além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças municipais.





Marcada pelo clima de união e fortalecimento político, a convenção reafirmou o compromisso do União Brasil com a construção de um Ceará cada vez mais desenvolvido, por meio do diálogo, da cooperação entre as lideranças e da defesa de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população.





Durante o evento, Oscar Rodrigues destacou a importância da integração entre os representantes municipais e estaduais para ampliar oportunidades e fortalecer o desenvolvimento dos municípios cearenses, especialmente de Sobral, reafirmando seu compromisso com uma gestão pautada pelo diálogo, pela parceria e pelo trabalho em favor da população.