⚠️ Atenção, Sobral! Cresce o número de pessoas vítimas do golpe do falso advogado

A Polícia Civil alerta que muitas pessoas em Sobral estão caindo no golpe do "falso advogado", uma fraude que vem fazendo diversas vítimas e causando grandes prejuízos financeiros.

Nesse tipo de crime, os golpistas entram em contato por WhatsApp ou ligação telefônica, utilizando informações reais de processos judiciais e, muitas vezes, até a foto e o nome de advogados verdadeiros para ganhar a confiança da vítima. Em seguida, afirmam que é necessário realizar um pagamento via Pix para liberar indenizações, alvarás ou custear supostas taxas judiciais.





Como se proteger:

Desconfie de qualquer pedido de pagamento via Pix para liberar valores de processos.

Antes de realizar qualquer transferência, entre em contato diretamente com seu advogado ou com o escritório pelos telefones oficiais.

Nunca faça pagamentos para contas de terceiros sem confirmar a veracidade da informação.

Se você foi vítima:





Registre imediatamente um Boletim de Ocorrência em uma unidade da Polícia Civil e comunique o fato ao seu banco o mais rápido possível, solicitando o bloqueio da transação por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), quando aplicável.

Compartilhe este alerta. A informação é a melhor forma de evitar que mais pessoas em Sobral sejam vítimas desse golpe.