Em vídeo, Flávio Bolsonaro pede desculpas publicamente a Michelle

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira (23) no qual pede desculpas publicamente à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A manifestação ocorre a dois dias da convenção nacional do PL, que deve oficializar Flávio como candidato do partido à Presidência da República. (Vídeo no final da matéria).









No vídeo, Flávio reconheceu atritos com a madrasta e pediu desculpas.









“O momento é difícil para todo mundo. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito e, mais uma vez, peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto”, declarou o senador.

Elogios e reconhecimento





Flávio também elogiou o trabalho de Michelle à frente do PL Mulher e sua atuação em pautas voltadas a pessoas com doenças raras e à comunidade surda. Ele destacou que a ex-primeira-dama assumiu a responsabilidade pelos cuidados diários com o ex-presidente Jair Bolsonaro — que cumpre prisão domiciliar —, afirmando que a atuação dela deve ser “reconhecida e respeitada”.





O parlamentar negou ter tido a intenção de desrespeitá-la e pediu que os apoiadores deixem as divergências internas de lado, argumentando que as disputas vêm sendo exploradas por adversários políticos.









Histórico de atritos





Em junho, Michelle havia declarado publicamente ter sido “humilhada” por Flávio. Desde então, aliados da ex-primeira-dama sinalizavam que ela só voltaria a se engajar na campanha do enteado após um pedido de desculpas público e o reconhecimento de sua importância no projeto do PL.





Michelle curtiu a publicação no Instagram de Flávio, mas indicou que não deve comparecer à convenção do partido no sábado (25).









Críticas ao governo e apelo à união





No vídeo, Flávio defendeu a união do campo conservador e criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o pré-candidato, o atual presidente não merece um quarto mandato e, para “libertar o Brasil e levar prosperidade à nação”, é preciso que “todos entrem em campo”. Via portal Gazeta Brasil