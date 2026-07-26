Médica é presa após ser filmada furtando mercadorias em supermercado de Copacabana

Uma médica foi presa em flagrante após furtar produtos de um supermercado em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na noite da última segunda-feira (20) e foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Apesar da prisão, a suspeita foi colocada em liberdade após passar por audiência de custódia.





As imagens do circuito interno de monitoramento mostram a mulher caminhando pelos corredores do supermercado com um carrinho de compras. Em determinado momento, ela para diante de uma gôndola e passa a esconder diversos produtos dentro de uma bolsa. A mesma ação é repetida em outros setores da loja.





Após colocar os itens na bolsa, a médica deixa o estabelecimento sem passar pelos caixas para efetuar o pagamento.





Segundo informações do portal g1, policiais que realizavam patrulhamento nas proximidades foram acionados por um fiscal do supermercado, que acompanhava toda a movimentação pelas câmeras de segurança.





Ao perceber a aproximação da equipe policial, a suspeita tentou fugir e chegou a jogar no chão a bolsa onde estavam os produtos supostamente furtados. Ela, no entanto, foi alcançada poucos metros depois.





Conforme a ocorrência, a mulher admitiu ter cometido o furto no momento da abordagem.





Um funcionário do supermercado informou aos policiais que monitorou toda a ação pelo sistema interno de câmeras e acionou a polícia assim que a cliente deixou o local sem realizar o pagamento das mercadorias.





A médica foi encaminhada à delegacia, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de furto.





Posteriormente, durante audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade à suspeita, que responderá ao processo em liberdade. As circunstâncias do caso seguem sob apuração das autoridades competentes.





Fonte: Folha do Estado