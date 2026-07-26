Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

domingo, 26 de julho de 2026

Polícia Civil apreende maconha e prende suspeito após tentativa de fuga no Padre Andrade

domingo, julho 26, 2026  Nenhum comentário

Uma operação realizada por equipes da 4ª Seccional de Fortaleza, com apoio de policiais civis do 24º Distrito Policial, resultou na apreensão de maconha e na prisão de um suspeito no bairro Padre Andrade, em Fortaleza.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi fruto de um trabalho de monitoramento realizado há semanas em um imóvel apontado como ponto de comercialização de drogas. A região já era conhecida pelas autoridades pela recorrência desse tipo de atividade criminosa.

Durante a abordagem, o suspeito ainda tentou fugir para escapar da prisão, mas foi perseguido e capturado pelos policiais. No local, os agentes encontraram uma expressiva quantidade de maconha, que foi apreendida e encaminhada para os procedimentos periciais.

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na noite deste sábado (25), no 7º Distrito Policial, onde foram adotadas as medidas cabíveis. A Polícia Civil segue investigando se outras pessoas participavam da atividade criminosa na região.

Via portal Cn7

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 