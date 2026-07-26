Neymar desmente site da Globo: “Matéria mentirosa”; assista

O atacante Neymar Jr. rebateu uma publicação do portal GE (Globo Esporte) afirmando que ele teria feito uma cobrança “acima do tom” aos atletas mais jovens no vestiário do Santos, durante o intervalo da partida contra a Chapecoense, neste sábado (25).





Segundo o camisa 10, a publicação é “mentirosa”, pois, apesar de ter havido uma cobrança geral no vestiário, não houve nada acima do limite ou direcionado a jogadores específicos.





— Estão saindo algumas coisas que eu teria cobrado os jovens no vestiário. Totalmente mentira! Quem passou isso, por favor, não faça isso. Não minta. Pode perguntar para quem quiser que estava no vestiário. Foi uma cobrança para o time — afirmou.





O jogador prosseguiu citando outros atletas mais experientes que teriam falado durante o debate no intervalo da partida. Até aquele momento, o Alvinegro vencia a partida por 1 a 0.





— Conversamos, eu, Lucas, Arão, Gabi, Brazão, todos falamos ali, e a gente se cobrou, obviamente, porque a gente é competitivo, a gente quer ganhar, a gente quer vencer, mas não teve nenhuma cobrança para os jovens não. Isso eu não vou aceitar. A partir de agora eu não vou aceitar essas mentiras que vocês vão ficar soltando na internet não — rebateu o atleta.





Ele ressaltou que as cobranças dentro de vestiário são normais em um clube de futebol e direcionou duras críticas à matéria que teria divulgado o suposto desentendimento.





— Se tiver que cobrar dentro do vestiário um ao outro, independente de quem seja, é normal do futebol e é normal de um grupo que quer vencer. Vocês que estão fazendo essas matérias mal-intencionadas e mentirosas, não sabem de nada. Não sabem o que é futebol e não participam e nunca participaram de um elenco, então… [fazendo o sinal de silêncio com o indicador à frente da boca] — finalizou.





A matéria a que Neymar se refere afirma que a cobrança teria “passado do tom” e causado um desgaste no elenco do clube. O texto diz ainda que esta não seria a primeira vez que o jogador fazia cobranças consideradas exageradas.





Outro tópico citado pelo texto seria a participação de Neymar em uma partida profissional de pôquer enquanto a equipe estava em campo contra a Universidad Central na Venezuela. A situação teria causado “incômodo” entre os companheiros, segundo a reportagem.





O jornalista e influenciador Thiago Asmar, conhecido como Pilhado, criticou a publicação, chamando a imprensa esportiva de “nutella” e defendendo Neymar.





— Numa imprensa esportiva nutella, cheia de gente que nunca pisou em estádio e que nunca teve contato com jogadores, até esporro do Neymar no vestiário vira manchete principal pra atacar o cara — avaliou. Via portal Pleno News





Veja vídeo completo de Neymar: