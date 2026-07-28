F4cção criminosa controlava comércio e cobrava lucros de empresários em Meruoca e Alcântaras, aponta MP

Investigações do Ministério Público (MPCE) e da Polícia Civil (PCCE) apontam que uma célula do Comando Vermelho (CV) controlava o comércio em Meruoca e Alcântaras, no Norte do Ceará. Segundo o Gaeco Norte e a Draco Norte, o grupo obrigava empresários a repassar parte dos lucros da atividade comercial à facção sob ameaça de morte.





Os suspeitos ainda determinavam quem poderia exercer atividade econômica nos municípios e impunham restrições sobre quais produtos poderiam ser comercializados pelos estabelecimentos locais.





A apuração indica que o grupo atuava de forma estruturada e hierarquizada, com ordens vindas de integrantes que estariam no Rio de Janeiro. Além da extorsão, os investigados são apurados por tráfico de drogas, homicídio, lavagem de dinheiro, ameaças e incêndios criminosos.





O grupo foi alvo nesta terça-feira (28) da Operação Dominus. Foram cumpridos 13 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em Meruoca e Alcântaras, todos expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas.





Na operação, a Justiça determinou o bloqueio de um sítio na zona rural de Alcântaras. Conforme o Gaeco, o imóvel teria sido comprado com dinheiro de crimes e colocado em nome de terceiro para ocultar o proprietário e lavar dinheiro.



