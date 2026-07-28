Agora: Trump prepara retaliação após Lula vetar visto a enviados americanos

O governo dos Estados Unidos avalia uma reação diplomática após o Brasil negar vistos a dois funcionários da administração do presidente Donald Trump. Representantes americanos no país informaram que uma medida está sendo analisada, mas não revelaram quais ações poderiam ser adotadas. A informação é da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo.

Material de referência geográfica





Segundo informações de bastidores apuradas pelas colunistas, uma das possibilidades consideradas por Washington seria a aplicação de sanções individuais contra autoridades brasileiras envolvidas no episódio.





O caso envolve Riley Bernes e Samuel Samson, servidores do Departamento de Estado dos EUA, órgão comandado pelo secretário Marco Rubio.





Os pedidos de visto foram recusados pelo governo brasileiro sob a justificativa de que os representantes americanos pretendiam tratar de questões relacionadas ao sistema eletrônico de votação do país.





A decisão do Itamaraty ocorreu após uma reportagem do jornal americano Washington Post apontar que a missão teria como objetivo supostamente levantar questionamentos sobre a segurança das urnas eletrônicas brasileiras. A informação foi rejeitada veementemente pelo governo Trump.





Dentro do governo petista, a interpretação foi de que a visita poderia ser utilizada politicamente em meio ao cenário eleitoral de 2026, o que teria motivado a decisão de impedir a viagem.



