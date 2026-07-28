MPCE e Polícia Civil miram esquema de extorsão do CV contra comerciantes em Meruoca e Alcântaras

O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou na manhã desta terça-feira (28) a Operação Dominus contra um esquema de extorsão atribuído ao Comando Vermelho (CV) que tinha como alvo comerciantes de Meruoca e Alcântaras. Foram expedidos 13 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. A Justiça também determinou o sequestro de um imóvel rural que teria sido comprado com dinheiro do crime para lavagem de dinheiro.





A investigação é do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Norte), do MPCE, com apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco Norte), da Polícia Civil do Ceará (PCCE).





Até o fim da manhã desta terça, oito pessoas haviam sido presas pela Polícia Civil. Uma delas foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.



