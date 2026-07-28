Ex-estrela p0rnô receberá US$ 3 milhões após dano cerebral irreversível

Um tribunal da Califórnia aprovou um acordo de compensação financeira no valor de US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,8 milhões) na ação movida pela família da ex-atriz de filmes adultos Emily Willis contra a clínica de reabilitação Summit Malibu. A decisão, proferida pela juíza Susan Bryant-Deason, do Tribunal Superior de Santa Mônica, encerra o litígio iniciado após o incidente médico que deixou a jovem com lesões cerebrais irreversíveis em 2024.





Willis, cujo nome civil é Litzy Lara Bañuelos, tinha 27 anos na época do ocorrido. De acordo com documentos judiciais citados pelo The Independent, ela permanece em estado de incapacidade total: não consegue movimentar o corpo, abre os olhos apenas ocasionalmente e emite sons limitados.









Cronologia do caso e alegações





A ação contra a empresa proprietária do centro, a Malibu Lighthouse Treatment, foi movida por sua mãe e tutora legal, Yesenia Lara Cooper, sob alegações de negligência e imprudência.





Conforme a petição, Willis deu entrada voluntária na Summit Malibu em 27 de janeiro de 2024 para tratar a dependência de cetamina, desembolsando US$ 45,5 mil por um programa residencial de 21 dias. Nos dias subsequentes, relatos internos descreviam a paciente como fragilizada e desorientada.





A defesa da clínica, por sua vez, argumentou que a paciente recusou orientações médicas, medicamentos e recomendações para transferência hospitalar. A instituição sustentou que a equipe não possuía prerrogativa legal para forçar o encaminhamento de uma interna voluntária e negou falhas de conduta.









A emergência médica





Em 3 de fevereiro de 2024, equipes de resgate foram acionadas após a atriz apresentar dificuldades respiratórias, mas ela voltou a recusar a ida ao hospital. No dia seguinte, uma enfermeira a encontrou inconsciente, sem pulso e sem respiração. Os paramédicos conseguiram reanimá-la após cerca de uma hora, mas a parada cardiorrespiratória prolongada causou dano cerebral anóxico irreversível.





O advogado da família, James A. Morris Jr., destacou a complexidade do processo durante o trâmite: “A Sra. Bañuelos sofreu lesões gravíssimas, mas este caso estava longe de ser uma vitória jurídica garantida. Ninguém conseguiu precisar com exatidão o que desencadeou a crise médica nem se a clínica poderia ter evitado o desfecho.”









A trajetória de Emily Willis





Antes do incidente, Emily Willis era uma das figuras de maior destaque na indústria de entretenimento adulto. Nascida na Argentina em 1998, mudou-se ainda na infância para os Estados Unidos. Ingressou no setor em 2018 e, em 2021, conquistou o prêmio AVN de Melhor Intérprete do Ano, além de vitórias consecutivas no prêmio XBIZ.





Segundo o The Hollywood Reporter, Willis vinha migrando para produções do cinema tradicional. Em 2023, integrou o elenco do longa de ficção científica Divinity, produzido por Steven Soderbergh.









Destino do acordo





Com a homologação judicial, o processo foi encerrado. Após a dedução dos honorários advocatícios e despesas processuais, aproximadamente US$ 1,26 milhão do montante total ficará destinado à manutenção dos cuidados médicos contínuos dos quais Emily Willis necessitará.





Gazeta Brasil