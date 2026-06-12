SINE/IDT Sobral divulga oportunidades de emprego; confira as vagas disponíveis

Vagas disponíveis

Açougueiro – 02 vagas

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06 vagas

Ajudante de cozinha – 02 vagas

Ajudante de obras – 01 vaga

Assistente de vendas – 01 vaga

Atendente de balcão de café – 01 vaga

Atendente de farmácia (balconista) – 01 vaga

Atendente do setor de frios e laticínios – 01 vaga

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 01 vaga

Auxiliar administrativo – 01 vaga

Auxiliar de cozinha – 01 vaga

Auxiliar de expedição – 01 vaga

Auxiliar de limpeza – 03 vagas

Auxiliar de linha de produção – 12 vagas

Auxiliar de manutenção predial – 01 vaga

Auxiliar de marceneiro – 01 vaga

Auxiliar de mecânico de autos – 01 vaga

Auxiliar em saúde bucal – 01 vaga

Auxiliar financeiro – 01 vaga

Balconista – 01 vaga

Balconista de açougue – 01 vaga

Cobrador externo – 01 vaga

Consultor de vendas – 08 vagas

Cozinheiro de restaurante – 01 vaga

Cozinheiro geral – 02 vagas

Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais – 01 vaga

Engenheiro civil – 01 vaga

Estoquista – 01 vaga

Gerente de produção – 01 vaga

Gestor de manutenção – 01 vaga

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga

Manicure/Pedicure – 01 vaga

Marceneiro – 01 vaga

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01 vaga

Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga

Motorista carreteiro – 01 vaga

Motorista de automóveis – 01 vaga

Motorista entregador – 01 vaga

Operador de caixa – 01 vaga

Pedreiro – 01 vaga

Preparador físico – 01 vaga

Salgadeiro – 01 vaga

Sommelier de vinho – 01 vaga

Técnico de produção – 01 vaga

Trabalhador Polivalente da Confecção de Calçados – 300 vagas

Vendedor de consórcio – 01 vaga

Vendedor interno – 02 vagas

Vendedor porta a porta – 01 vaga

Total de vagas: 376

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Auxiliar administrativo – 01 vaga

Auxiliar de limpeza – 01 vaga

Total de vagas PCD: 02

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT em Sobral para obter mais informações sobre os requisitos das vagas, documentação necessária e encaminhamento para os processos seletivos. As oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.

Fonte: https://www.instagram.com/fnews