Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 12 de junho de 2026

SINE/IDT Sobral divulga oportunidades de emprego; confira as vagas disponíveis

sexta-feira, junho 12, 2026  Nenhum comentário

Vagas disponíveis

  • Açougueiro – 02 vagas
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06 vagas
  • Ajudante de cozinha – 02 vagas
  • Ajudante de obras – 01 vaga
  • Assistente de vendas – 01 vaga
  • Atendente de balcão de café – 01 vaga
  • Atendente de farmácia (balconista) – 01 vaga
  • Atendente do setor de frios e laticínios – 01 vaga
  • Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 01 vaga
  • Auxiliar administrativo – 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha – 01 vaga
  • Auxiliar de expedição – 01 vaga
  • Auxiliar de limpeza – 03 vagas
  • Auxiliar de linha de produção – 12 vagas
  • Auxiliar de manutenção predial – 01 vaga
  • Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
  • Auxiliar de mecânico de autos – 01 vaga
  • Auxiliar em saúde bucal – 01 vaga
  • Auxiliar financeiro – 01 vaga
  • Balconista – 01 vaga
  • Balconista de açougue – 01 vaga
  • Cobrador externo – 01 vaga
  • Consultor de vendas – 08 vagas
  • Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
  • Cozinheiro geral – 02 vagas
  • Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais – 01 vaga
  • Engenheiro civil – 01 vaga
  • Estoquista – 01 vaga
  • Gerente de produção – 01 vaga
  • Gestor de manutenção – 01 vaga
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
  • Manicure/Pedicure – 01 vaga
  • Marceneiro – 01 vaga
  • Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01 vaga
  • Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
  • Motorista carreteiro – 01 vaga
  • Motorista de automóveis – 01 vaga
  • Motorista entregador – 01 vaga
  • Operador de caixa – 01 vaga
  • Pedreiro – 01 vaga
  • Preparador físico – 01 vaga
  • Salgadeiro – 01 vaga
  • Sommelier de vinho – 01 vaga
  • Técnico de produção – 01 vaga
  • Trabalhador Polivalente da Confecção de Calçados – 300 vagas
  • Vendedor de consórcio – 01 vaga
  • Vendedor interno – 02 vagas
  • Vendedor porta a porta – 01 vaga

Total de vagas: 376

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Auxiliar administrativo – 01 vaga
  • Auxiliar de limpeza – 01 vaga

Total de vagas PCD: 02

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT em Sobral para obter mais informações sobre os requisitos das vagas, documentação necessária e encaminhamento para os processos seletivos. As oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.

Fonte: https://www.instagram.com/fnews

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 