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sexta-feira, 12 de junho de 2026

Davi Alcolumbre recebeu R$ 150 milhões em propina de Daniel Vorcaro, afirma revista

sexta-feira, junho 12, 2026  Nenhum comentário

Se o que o senhor deseja é enfatizar que a informação foi publicada pela revista e não está sendo afirmada por quem compartilha o texto, a redação pode ficar assim:

Com exclusividade, a revista Veja publicou uma reportagem trazendo detalhes de uma nova proposta de colaboração premiada atribuída ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro e encaminhada à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo a Veja, Vorcaro teria relatado a realização de pagamentos no exterior que somariam aproximadamente US$ 30 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 150 milhões. A revista afirma que os recursos estariam relacionados à obtenção de vantagens e proteção política.

Ainda de acordo com a reportagem da Veja, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria sido citado nas declarações apresentadas à PGR.

A matéria também afirma que integrantes do PT da Bahia teriam sido mencionados por Vorcaro, entre eles o senador Jaques Wagner e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

As informações publicadas pela Veja decorrem de alegações que, segundo a revista, constariam da proposta de colaboração apresentada às autoridades competentes. Os fatos mencionados deverão ser analisados e apurados pelos órgãos responsáveis. 
Via portal Folha do Estado

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