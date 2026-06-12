Davi Alcolumbre recebeu R$ 150 milhões em propina de Daniel Vorcaro, afirma revista

Se o que o senhor deseja é enfatizar que a informação foi publicada pela revista e não está sendo afirmada por quem compartilha o texto, a redação pode ficar assim:





Com exclusividade, a revista Veja publicou uma reportagem trazendo detalhes de uma nova proposta de colaboração premiada atribuída ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro e encaminhada à Procuradoria-Geral da República (PGR).





Segundo a Veja, Vorcaro teria relatado a realização de pagamentos no exterior que somariam aproximadamente US$ 30 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 150 milhões. A revista afirma que os recursos estariam relacionados à obtenção de vantagens e proteção política.





Ainda de acordo com a reportagem da Veja, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria sido citado nas declarações apresentadas à PGR.





A matéria também afirma que integrantes do PT da Bahia teriam sido mencionados por Vorcaro, entre eles o senador Jaques Wagner e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.





As informações publicadas pela Veja decorrem de alegações que, segundo a revista, constariam da proposta de colaboração apresentada às autoridades competentes. Os fatos mencionados deverão ser analisados e apurados pelos órgãos responsáveis.

Via portal Folha do Estado