Mulher é presa suspeita de ab*sar de adolescente por quase dois anos

Uma mulher de 46 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil sob suspeita de cometer abusos sexuais contra um adolescente de 15 anos em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital goiana.





De acordo com as investigações, o jovem relatou às autoridades que os episódios teriam ocorrido durante cerca de dois anos. Além das denúncias de violência sexual, a vítima afirmou que sofria restrições à liberdade e era mantida em situação de isolamento social.





O caso passou a ser apurado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que contou com o apoio do Conselho Tutelar no atendimento à vítima e nas diligências iniciais.





Após a coleta de informações e análise dos elementos reunidos pelos investigadores, a mulher foi detida em flagrante. A identidade dos envolvidos não foi divulgada pelas autoridades em razão da proteção legal assegurada ao adolescente.





A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do caso e verificar a existência de outros possíveis crimes relacionados aos fatos denunciados.





Via portal Folha do Estado