Carcereira brasileira flagrada em ato s3xual com detento lamenta: "Tr4nsei com quem não deveria"

A ex-carcereira brasileira Linda de Sousa Abreu, que foi presa após ser filmada fazendo sexo com um detento em um presídio da Inglaterra, se manifestou quase dois anos depois do ocorrido. Aos 40 anos, ela afirmou se sentir envergonhada pelas cenas íntimas que viralizaram nas redes com Linton Weirich.





Em entrevista ao jornal britânico The Sun, Linda destacou a consequência dos seus atos. Ela trabalhava como carcereira na prisão de Wandsworth, em Londres, mas foi demitida e condenada há 15 meses de prisão.





Linda revelou que conheceu Linton quando atuava dentro da penitenciária. Natural de Praia Grande, litoral de São Paulo, a ex-carcereira trabalhava dentro da unidade e também vendia conteúdo adulto na internet.





Todo mundo estava fazendo alguma coisa. Me arrependo de tudo que fiz. Estou extremamente envergonhada”, disse Linda, que negou ter cometido outras irregularidades.

"A culpa foi minha e foi por isso que me senti culpada, e não passou disso. Eu transei com alguém com quem não deveria ter transado e tínhamos um relacionamento normal, mas não fiz nada além disso", completou.





Condenada há 15 meses de prisão, Linda cumpriu apenas cinco meses de detenção na penitenciária HMP Bronzefield, em Surrey, e deixou a cadeia usando tornozeleira eletrônica. Desde então, ela afirmou que vem levando uma vida discreta. Via portal do Tupiniquim