Vila Real FC tem tabela definida na Série C do Campeonato Cearense

A caminhada do Vila Real FC na Série C do Campeonato Cearense já tem data, hora e adversários confirmados. A equipe estreia no dia 26 de julho, diante do Esporte Limoeiro.





Ao todo, o Vila Real terá seis compromissos nesta fase da competição. Depois da estreia, o time enfrenta Pacatuba, Palmácia, Calouros do Ar, FC Acopiara e Tianguá.





A sequência de jogos será a seguinte:





26/07 – Vila Real x Esporte Limoeiro

02/08 – Pacatuba x Vila Real

09/08 – Vila Real x Palmácia

16/08 – Calouros do Ar x Vila Real

23/08 – Vila Real x FC Acopiara

06/09 – Tianguá x Vila Real



