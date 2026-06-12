Vila Real FC tem tabela definida na Série C do Campeonato Cearense

A caminhada do Vila Real FC na Série C do Campeonato Cearense já tem data, hora e adversários confirmados. A equipe estreia no dia 26 de julho, diante do Esporte Limoeiro.
Ao todo, o Vila Real terá seis compromissos nesta fase da competição. Depois da estreia, o time enfrenta Pacatuba, Palmácia, Calouros do Ar, FC Acopiara e Tianguá.
A sequência de jogos será a seguinte:
26/07 – Vila Real x Esporte Limoeiro
02/08 – Pacatuba x Vila Real
09/08 – Vila Real x Palmácia
16/08 – Calouros do Ar x Vila Real
23/08 – Vila Real x FC Acopiara
06/09 – Tianguá x Vila Real
A participação na Série C representa mais um passo importante para o projeto esportivo do Vila Real FC, que busca fortalecer sua presença no futebol cearense e brigar por uma boa campanha na competição. Via Sobral em Revista
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