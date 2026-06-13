FALHA FATAL: Mulher é lançada sem equipamento de segurança em um abismo de 40 metros e cai em queda livre; VEJA O VÍDEO

Uma jovem de 21 anos morreu na manhã deste sábado (13) após ser lançada de uma plataforma de rope jump sem o equipamento de segurança necessário, em uma área conhecida como Ponte do Esqueleto, em Limeira, interior de São Paulo.





De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que os responsáveis pela atividade teriam esquecido de conectar a corda de segurança antes do salto. A vítima foi lançada de uma altura aproximada de 40 metros e caiu em queda livre.





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a jovem é levada até a plataforma por funcionários da empresa responsável pela atividade. Após o salto, é possível ouvir pessoas gritando frases como “a corda” e “gente, a corda”, indicando que o equipamento de segurança não havia sido instalado.





O Corpo de Bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas a morte foi constatada ainda no local.





Segundo a Polícia Militar, dois homens deixaram a área logo após o acidente e foram localizados posteriormente com apoio do helicóptero Águia, após buscas realizadas em uma região de mata próxima ao local da ocorrência.





Ao todo, seis pessoas foram presas e encaminhadas para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Limeira, que ficará responsável pela investigação das circunstâncias do acidente.





As imagens divulgadas nas redes sociais mostram envolvidos utilizando camisetas das empresas Entre Cordas e Ih Voei. As autoridades apuram a responsabilidade dos organizadores e as condições de segurança adotadas durante a realização da atividade.





O noivo da vítima acompanhava a operação no local, passou mal após o acidente e precisou ser encaminhado para atendimento médico. Via Folha do Estado / Vídeo Ponto de Vista ABR