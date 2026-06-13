Trump anuncia morte de líder da maior f4cção da Venezuela

Uma ação conjunta realizada pelos Estados Unidos e Venezuela terminou com a morte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como Niño Guerrero e apontado como líder da organização criminosa venezuelana Tren de Aragua, conforme comunicaram os governos de ambos os países nesta sexta-feira (12).





– Esta ação foi coordenada de perto com nossos amigos na Venezuela, com quem estamos trabalhando muito bem – afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na rede social Truth, sugerindo que a operação teria ocorrido em território venezuelano.









Além disso, Trump publicou um vídeo que mostra o momento do ataque.





Em seguida, o governo venezuelano confirmou em nota oficial, sua participação no ataque, conduzido no estado de Bolívar, e declarou que Guerrero foi “neutralizado” em meio a confrontos com membros de grupos criminosos.





No post da Truth, Trump ainda criticou o ex-presidente Joe Biden. No texto, Trump diz que Biden abriu a fronteira sul para milhões de criminosos ilegais.





– Antes de eu retornar ao cargo, ele [Biden] permitiu que este exército estrangeiro estuprasse, mutilasse e assassinasse cidadãos americanos com total impunidade – afirmou.









AGRADECIMENTO

O General do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, Francis L. Donovan, agradeceu às forças de segurança venezuelanas pelo o apoio à operação conjunta que executou ‘Niño Guerrero’.





Em postagem no X da conta do Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom na sigla em inglês), Donovan considerou a operação conjunta contra um complexo do Tren de Aragua como bem-sucedida.





– Niño Guerrero era um fugitivo procurado, acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA de ordenar, dirigir e facilitar atos de terrorismo e violência nos Estados Unidos – disse.





*AE