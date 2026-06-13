Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo e adia primeira vitória no Mundial

A Seleção Brasileira estreou na Copa do Mundo de 2026 com um empate por 1 a 1 diante de Marrocos, neste sábado (13), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O confronto, válido pela primeira rodada do Grupo C, foi marcado pelo equilíbrio e pela forte organização defensiva da equipe marroquina, que dificultou as ações ofensivas do Brasil durante boa parte da partida.

Marrocos sai na frente, mas Brasil reage rapidamente

O início do jogo foi movimentado e com chances para os dois lados. Apostando na velocidade dos contra-ataques, Marrocos abriu o placar logo nos primeiros minutos. Após um lançamento em profundidade, Saibari ganhou da marcação brasileira e finalizou com categoria na saída do goleiro Alisson para fazer 1 a 0.

A resposta da Seleção Brasileira veio pouco depois. Vinícius Júnior apareceu bem no ataque, aproveitou espaço deixado pela defesa adversária e marcou o gol de empate, recolocando o Brasil na partida ainda na etapa inicial.

O primeiro tempo também foi marcado por muitas disputas físicas no meio-campo. Casemiro e Ibañez receberam cartões amarelos após faltas cometidas sobre jogadores marroquinos.

Defesa marroquina segura pressão brasileira

Na volta do intervalo, o Brasil buscou assumir o controle da partida por meio da posse de bola e das jogadas pelas laterais do campo. No entanto, encontrou dificuldades diante da forte marcação de Marrocos, que se fechou bem defensivamente e reduziu os espaços para as investidas brasileiras.

Mesmo pressionando nos minutos finais, a equipe comandada por Carlo Ancelotti não conseguiu transformar o volume de jogo em oportunidades claras de gol. Por outro lado, os marroquinos também levaram perigo em alguns contra-ataques e conseguiram manter o resultado até o apito final.

O empate refletiu o equilíbrio da partida e mostrou que o Brasil ainda terá ajustes a fazer ao longo da competição para alcançar o melhor desempenho.

Resumo da partida

Competição: Copa do Mundo de 2026 – Fase de Grupos (Grupo C)

Local: Nova Jersey, Estados Unidos

Placar: Brasil 1 x 1 Marrocos

Gols: Saibari (Marrocos) e Vinícius Júnior (Brasil)

Cartões amarelos: Casemiro e Ibañez (Brasil)

Com o resultado, o Brasil soma seu primeiro ponto no Grupo C e volta as atenções para a próxima rodada, quando buscará a primeira vitória na competição para seguir firme na luta por uma vaga nas oitavas de final.