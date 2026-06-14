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domingo, 14 de junho de 2026

Prefeito de Sobral mostra força ao reeleger presidente da Câmara

domingo, junho 14, 2026  Nenhum comentário

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, mostrou força ao reeleger o presidente da Câmara de Vereadores, Chico Júnior, com 14 dos 21 votos.

Chico Júnior contabilizou 11 votos de vereadores da base do prefeito Oscar e três votos de vereadores de oposição ligados ao senador Cid Gomes:

- Carlos Calixto
- Camilo Motos
- Paulão

Os vereadores Mario Vitor e Hermenegildo Neto, que são aliados ao prefeito Oscar e que haviam se lançado para o cargo de presidente, não compareceram à sessão, que reconduziu Chico Júnior à presidência da Câmara de Sobral. Via portal CN7

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