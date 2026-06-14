Prefeito de Sobral mostra força ao reeleger presidente da Câmara

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, mostrou força ao reeleger o presidente da Câmara de Vereadores, Chico Júnior, com 14 dos 21 votos.





Chico Júnior contabilizou 11 votos de vereadores da base do prefeito Oscar e três votos de vereadores de oposição ligados ao senador Cid Gomes:





- Carlos Calixto

- Camilo Motos

- Paulão





Os vereadores Mario Vitor e Hermenegildo Neto, que são aliados ao prefeito Oscar e que haviam se lançado para o cargo de presidente, não compareceram à sessão, que reconduziu Chico Júnior à presidência da Câmara de Sobral. Via portal CN7





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