BARBÁRIE NA CIDADE DE MASSAPÊ/CE

Uma cena de extrema violência foi registrada na madrugada de domingo (14), na cidade de Massapê, no Norte do Ceará, causando revolta entre os moradores.





Segundo informações preliminares, uma jovem foi retirada do hospital do município e levada para uma praça pública, onde teria sido brutalmente agredida por outra mulher. Durante as agressões, a vítima foi atingida com socos e chutes e teve os cabelos cortados com uma tesoura. Além disso, seu aparelho celular teria sido destruído.





A violência foi filmada e as imagens passaram a circular nas redes sociais, gerando grande repercussão. Ainda de acordo com relatos, pessoas que estavam no local, incluindo seguranças do hospital, teriam presenciado a ação, mas não conseguiram impedir as agressões.





Até o momento, as autoridades não divulgaram a motivação do crime. Há informações de que o caso possa ter relação com a atuação de organizações criminosas na região, hipótese que deverá ser apurada durante as investigações.





O episódio chocou a população de Massapê pela crueldade das agressões. A Polícia Civil deverá investigar o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido, identificar a autora das agressões e apurar a possível participação de outras pessoas na ação.