Nova imagem revela outro ângulo de tragédia com "rope jump" que matou jovem em Limeira

Um novo vídeo que passou a circular nas redes sociais na tarde deste sábado (13) mostra um ângulo diferente do acidente que causou a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos. Ela faleceu na manhã de hoje após cair de uma altura de 40 metros durante a prática de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de São Paulo.

O novo registro confirma o cenário relatado por testemunhas à Polícia Militar: os funcionários da empresa responsável pela atividade carregaram a jovem até a plataforma de salto e a lançaram ao vazio sem que o equipamento de segurança principal estivesse devidamente instalado.

As imagens chocantes mostram o momento exato do erro e o desespero imediato das pessoas que acompanhavam a atividade na ponte ao perceberem que a corda não havia sido presa.

O que se sabe sobre o caso até o momento:

Identificação: A vítima foi identificada oficialmente como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos.

Socorro: O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, mas o óbito foi constatado no local devido à gravidade do impacto. O noivo de Maria Eduarda presenciou a cena, entrou em estado de choque e precisou ser hospitalizado.

Empresas envolvidas: Os instrutores que aparecem nas imagens utilizavam uniformes com os logotipos das empresas “Entre Cordas” e “Ih Voei”.

Prisões e Fuga: Logo após a queda, dois funcionários tentaram fugir por uma área de mata fechada. Eles foram perseguidos e localizados com o auxílio do helicóptero Águia, da Polícia Militar. Ao todo, seis pessoas foram presas em flagrante.

O caso está sendo registrado no 2º Distrito Policial de Limeira. Os vídeos de ambos os ângulos já foram recolhidos pela Polícia Civil e passarão por perícia técnica para embasar o inquérito por homicídio e negligência das empresas organizadoras.

Via portal Gazeta Brasil