Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

domingo, 14 de junho de 2026

Nova imagem revela outro ângulo de tragédia com "rope jump" que matou jovem em Limeira

domingo, junho 14, 2026  Nenhum comentário

Um novo vídeo que passou a circular nas redes sociais na tarde deste sábado (13) mostra um ângulo diferente do acidente que causou a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos. Ela faleceu na manhã de hoje após cair de uma altura de 40 metros durante a prática de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de São Paulo.

O novo registro confirma o cenário relatado por testemunhas à Polícia Militar: os funcionários da empresa responsável pela atividade carregaram a jovem até a plataforma de salto e a lançaram ao vazio sem que o equipamento de segurança principal estivesse devidamente instalado.

As imagens chocantes mostram o momento exato do erro e o desespero imediato das pessoas que acompanhavam a atividade na ponte ao perceberem que a corda não havia sido presa.

O que se sabe sobre o caso até o momento:

Identificação: A vítima foi identificada oficialmente como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos.

Socorro: O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, mas o óbito foi constatado no local devido à gravidade do impacto. O noivo de Maria Eduarda presenciou a cena, entrou em estado de choque e precisou ser hospitalizado.

Empresas envolvidas: Os instrutores que aparecem nas imagens utilizavam uniformes com os logotipos das empresas “Entre Cordas” e “Ih Voei”.

Prisões e Fuga: Logo após a queda, dois funcionários tentaram fugir por uma área de mata fechada. Eles foram perseguidos e localizados com o auxílio do helicóptero Águia, da Polícia Militar. Ao todo, seis pessoas foram presas em flagrante.

O caso está sendo registrado no 2º Distrito Policial de Limeira. Os vídeos de ambos os ângulos já foram recolhidos pela Polícia Civil e passarão por perícia técnica para embasar o inquérito por homicídio e negligência das empresas organizadoras.

Via portal Gazeta Brasil

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 