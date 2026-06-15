TRAGÉDIA: Ônibus com time de basquete amador que saiu do Sobral capota em Tauá e deixa nove mortos

Acidente com um ônibus que levava um time de basquete amador deixou nove mortos na madrugada desta segunda-feira, 15, na CE-187, no município de Tauá. Ônibus ia de Sobral para Juazeiro do Norte.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, veículo transportava 40 pessoas, incluindo integrantes do time e demais ocupantes. O ônibus tombou nas proximidades do distrito Santa Teresa e os Bombeiros foram acionados às 3h24.





Conforme o tenente-coronel Rômulo Freitas, comandante da 3ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (CBMCE) em Tauá, explicou que foram socorridos 20 jovens para o Hospital Dr Alberto Feitosa Lima, em Tauá, e 10 para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), todos com escoriações leves e médias.





De imediato, equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o local, onde iniciaram as ações de busca, resgate e atendimento às vítimas em conjunto com outros órgãos de emergência.





Através de nota, a Prefeitura de Tauá afirma que presta todo o suporte necessário e acompanha o trabalho dos órgãos competentes. "Neste momento de imensa dor, manifestamos nossa mais sincera solidariedade às famílias das vítimas e expressamos nossos votos de plena recuperação aos feridos".



