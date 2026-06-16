Brasil quer comprar dos EUA 100 mísseis disparados do ombro do soldado

O Departamento de Estado dos EUA aprovou uma possível Venda Militar Estrangeira ao governo do Brasil, no valor edde US$330 milhões, para a aquisição de uma centena de mísseis FIM-92K Stinger e equipamentos relacionados.





O pedido de compra foi registrado pelo governo americano na quinta-feira (11) em Washington, justificada pela necessidade de permitir ao Brasil “assumir maior responsabilidade por sua própria segurança territorial e operações de combate ao narcoterrorismo dentro de suas fronteiras e esfera regional.”





O governo brasileiro quer comprar cem mísseis FIM-92K Stinger Block I e também equipamentos de defesa não essenciais também serão incluídos, como empunhaduras, assistência de engenharia, serviços de suporte à integração, serviços de suporte técnico, logístico e de engenharia do Governo dos EUA e de contratados e outros elementos relacionados à logística e ao suporte do programa.





A venda proposta, de acordo com o Departamento de Estado americano. aprimorará a capacidade do Brasil de enfrentar ameaças atuais e futuras, reforçando sua capacidade de defesa aérea. Essa aquisição apoia os esforços de modernização da defesa brasileira, visando ampliar sua atuação no campo de batalha, protegendo o espaço aéreo sul-americano contra operações de tráfico ilícito. A venda pretendida. no entanto, não alterará o equilíbrio militar básico na região.





Os principais contratados serão a RTX Corporation, localizada em Arlington, Virgínia, e a Lockheed Martin, localizada em Syracuse, Nova York. Até o momento, o governo dos EUA não tem conhecimento de nenhum acordo de compensação proposto em relação a esta potencial venda. Qualquer acordo de compensação será definido em negociações entre o comprador e o contratado.





Via portal Diário do Poder