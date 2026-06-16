IFCE abre 300 novas vagas distribuídas em 8 cursos

Começaram nesta segunda-feira (15/5), as inscrições para o novo processo seletivo do campus de Sobral do Instituto Federal do Ceará (IFCE). Ao todo, a instituição está ofertando 300 vagas gratuitas distribuídas em oito cursos técnicos de nível médio para o semestre letivo 2026.2.





Os interessados têm até o dia 25 de junho para garantir a participação. Uma das grandes vantagens deste certame é que o processo seletivo ocorrerá em uma única etapa e não aplicará provas: a classificação será feita exclusivamente por meio da análise do histórico escolar. Além disso, a inscrição é 100% gratuita. Para concorrer, basta ter concluído o Ensino Médio.





As vagas contemplam áreas estratégicas do mercado regional, divididas entre modalidades presenciais e de Ensino a Distância (EaD):





⦁ Agroindústria: 35 vagas – Noite (Presencial)

⦁ Agropecuária: 35 vagas – Tarde (Presencial)

⦁ Eletrotécnica: 40 vagas – Noite (Presencial)

⦁ Informática para Internet: 40 vagas – Tarde (EaD)

⦁ Mecânica: 40 vagas – Noite (Presencial)

⦁ Meio Ambiente: 35 vagas – Noite (Presencial)

⦁ Panificação: 35 vagas – Noite (Presencial)

⦁ Segurança do Trabalho: 40 vagas – Tarde (Presencial)





O IFCE Sobral assegura a reserva de vagas por meio do sistema de cotas, com percentuais específicos para candidatos oriundos de escolas públicas, famílias de baixa renda, pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD).





As inscrições devem ser efetuadas obrigatoriamente via internet, através do portal oficial de seleções: qselecao.ifce.edu.br