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terça-feira, 16 de junho de 2026

IFCE abre 300 novas vagas distribuídas em 8 cursos

terça-feira, junho 16, 2026  Nenhum comentário

Começaram nesta segunda-feira (15/5), as inscrições para o novo processo seletivo do campus de Sobral do Instituto Federal do Ceará (IFCE). Ao todo, a instituição está ofertando 300 vagas gratuitas distribuídas em oito cursos técnicos de nível médio para o semestre letivo 2026.2.

Os interessados têm até o dia 25 de junho para garantir a participação. Uma das grandes vantagens deste certame é que o processo seletivo ocorrerá em uma única etapa e não aplicará provas: a classificação será feita exclusivamente por meio da análise do histórico escolar. Além disso, a inscrição é 100% gratuita. Para concorrer, basta ter concluído o Ensino Médio.

As vagas contemplam áreas estratégicas do mercado regional, divididas entre modalidades presenciais e de Ensino a Distância (EaD):

⦁ Agroindústria: 35 vagas – Noite (Presencial)
⦁ Agropecuária: 35 vagas – Tarde (Presencial)
⦁ Eletrotécnica: 40 vagas – Noite (Presencial)
⦁ Informática para Internet: 40 vagas – Tarde (EaD)
⦁ Mecânica: 40 vagas – Noite (Presencial)
⦁ Meio Ambiente: 35 vagas – Noite (Presencial)
⦁ Panificação: 35 vagas – Noite (Presencial)
⦁ Segurança do Trabalho: 40 vagas – Tarde (Presencial)

O IFCE Sobral assegura a reserva de vagas por meio do sistema de cotas, com percentuais específicos para candidatos oriundos de escolas públicas, famílias de baixa renda, pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD).

As inscrições devem ser efetuadas obrigatoriamente via internet, através do portal oficial de seleções: qselecao.ifce.edu.br.

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